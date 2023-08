Quand le folklore inspire le lyrique Salle des Dominicains, Saint-Émilion Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Émilion Quand le folklore inspire le lyrique Salle des Dominicains, Saint-Émilion, 9 septembre 2023, Saint-Émilion. Quand le folklore inspire le lyrique Samedi 9 septembre, 20h45 Salle des Dominicains, Plein tarif 25€. Tarif réduit 20 € (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi) De L’Espagne à la Russie, de la France à l’Italie et à l’Allemagne, ce concert est d’abord une invitation au voyage. . Voyage entre les pays mais aussi entre la musique savante et la musique populaire dont de nombreuses compositions lyriques se sont inspirées. Le concert nous embarque à la découverte des sources folkloriques de quelques grands airs lyriques. ​ Salle des Dominicains, 14 rue Guadet, Saint-Emilion 33330 Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalvinovoce.com/billetterie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Aude Extrémo mezzo soprano
Alexis Descharmes violoncelle
Ledroit Perrin

