PORTES OUVERTES YOGA Salle des Disous Montfort-sur-Meu, 6 juin 2023, Montfort-sur-Meu.

PORTES OUVERTES AU YOGA DU 6 AU 15 JUIN 2023

Les professeurs Loïc et Martine de yoga de l’association « yoga bien être et vitalité » vous invitent aux portes ouvertes.

Venez essayer notre pratique pendnant 1 ou 2 séances dans la salle des Disous située dans la cour arrière de la Mairie, les jours suivants :

– lundi de 18H45 à 20h15

– mardi de 18h30 à 20h00

– jeudi de 18h30 à 20h00

Des tapis seront à votre disposition. Nous sommes là pour vous guider.

Vous découvrirez notre association sur le site internet suivant :

https://sites.google.com/view/yoga-bien-etre-et-vitalite-mon/accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T18:30:00+02:00 – 2023-06-06T20:00:00+02:00

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T20:00:00+02:00

