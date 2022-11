TROC DE VÊTEMENTS Salle des Disous Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

TROC de VÊTEMENTS Salle des Disous Boulevard Villebois Mareuil (derrière la mairie) – 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://www.cehapi.org »}] TROC de VÊTEMENTS , 19 Novembre, salle des Disous à Montfort Le troc de vêtements de Cêhapi revient pour sa 3ème édition. Retrouvons-nous pour (re)découvrir ce mode de consommation « 2nde main » en ramenant nos affaires les moins portées et en les troquant contre des affaires déposées par les autres participant.e.s.

A nos armoires et penderies! Préparons 8 vêtements maximum (homme ou femme) et 3 accessoires. C’est sans inscription :

• 10h – 12h : dépôt

• 14h – 17h : troc

Des nouveautés vous attendent : un salon de thé, des surprises…

Envie de faire plaisir et de se faire plaisir GRATUITEMENT ? Pas d’hésitation, troquons !

Plus d’informations : www.cehapi.org Gratuit, le troc de vêtements de Cêhapi revient! Dépôt de vêtements le matin (10h-12h), choix d’autres vêtements l’après-midi (14h-17h). 8 vêtements maximum (homme ou femme) et 3 accessoires.

