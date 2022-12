Festen Salle des deux ruisseaux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Festen Salle des deux ruisseaux, 8 janvier 2023, Chantepie. Festen Dimanche 8 janvier 2023, 16h00 Salle des deux ruisseaux film de Thomas Viterberg avec Ulrich Thomsen, Thomas Bo Larsen et Paprika Steen handicap moteur mi Salle des deux ruisseaux 19, avenue des Deux Ruisseaux – Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Festen (1998)

film de Thomas Viterberg avec Ulrich Thomsen, Thomas Bo Larsen et Paprika Steen Une famille danoise se réunit pour l’anniversaire du père, qui fête ses soixante ans. Mais à l’occasion d’un discours, l’un de ses fils fait une révélation qui va totalement faire changer le cours de l’événement… Ce premier long métrage de Thomas Vinterberg fut, lors de sa sortie, un véritable choc pour les spectateurs. Utilisation inédite de l’image vidéo, interprétation fiévreuse des acteurs, radicalité du propos : tout concourt à faire de ce film une des œuvres les plus marquantes du cinéma des années 1990.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T16:00:00+01:00

2023-01-08T18:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Salle des deux ruisseaux Adresse 19, avenue des Deux Ruisseaux - Chantepie Ville Chantepie Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Salle des deux ruisseaux Chantepie Departement Ille-et-Vilaine

Salle des deux ruisseaux Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/

Festen Salle des deux ruisseaux 2023-01-08 was last modified: by Festen Salle des deux ruisseaux Salle des deux ruisseaux 8 janvier 2023 chantepie Salle des deux ruisseaux Chantepie

Chantepie Ille-et-Vilaine