3 € tarif unique sans réservation

soirée concert à danser handicap moteur mi Salle des Deux Ruisseaux 19, av des Deux Ruisseaux 35135 CHANTEPIE Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne Pour fêter l’été l’association Bouge et danse vous invite pour une soirée dans une ambiance festive.

Sur des aires de musiques latine et bossa nova, le groupe MEDELIN vous fera voyager dans une ambiance intimiste et feutrée.

La salle de spectacle se fera également parquet de danse pour accueillir les danseurs du public.

Une buvette sur place pour étancher la soif, et des spécialités brésiliennes à découvrir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:00:00+02:00

2023-07-08T23:00:00+02:00 ®Leilani

