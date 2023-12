MARCHÉ DE NOËL À SASSETOT Salle des Deux Chênes Sassetot-le-Mauconduit, 10 décembre 2023 10:00, Sassetot-le-Mauconduit.

Sassetot-le-Mauconduit,Seine-Maritime

L’Association des Parents d’Élèves de Sassetot-le-Mauconduit organise un marché de Noël le dimanche 10 décembre 2023 de 10h00 à 18h00 à la salle Des Deux Chênes au profit de la coopérative scolaire.

Visite du Père Noël

Entrée gratuite.

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Salle des Deux Chênes

Sassetot-le-Mauconduit 76540 Seine-Maritime Normandie



The Association des Parents d’Élèves de Sassetot-le-Mauconduit is organizing a Christmas market on Sunday, December 10, 2023 from 10:00 am to 6:00 pm at the Salle Des Deux Chênes in aid of the school cooperative.

Santa Claus visit

Free admission

La Asociación de Padres de Alumnos de Sassetot-le-Mauconduit organiza un mercado navideño el domingo 10 de diciembre de 2023, de 10.00 a 18.00 horas, en la Salle Des Deux Chênes, a beneficio de la cooperativa escolar.

Visita de Papá Noel

Entrada gratuita

Die Elternvereinigung von Sassetot-le-Mauconduit organisiert am Sonntag, dem 10. Dezember 2023, von 10.00 bis 18.00 Uhr im Saal Des Deux Chênes einen Weihnachtsmarkt zugunsten der Schulkooperative.

Besuch des Weihnachtsmanns

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-12-04 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp