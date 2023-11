Festival Filmar en América Latina Salle des Délices – Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex, 23 novembre 2023, Le Grand-Saconnex.

Festival Filmar en América Latina Jeudi 23 novembre, 19h30 Salle des Délices – Grand-Saconnex

« Dois Tempos »

Documentaire de Pablo Francischelli diffusé dans le cadre du festival Filmar en América Latina

Salle communale des Délices à 19h30

Entrée libre, chapeau à la sortie

Résumé

Après une longue séparation, le vieux guitariste argentin Lucio Yanel et son virtuose élève brésilien Yamandu Costa se retrouvent pour un road trip en direction de Corrientes, ville natale du maître et épicentre de la musique chamamé. À travers les paysages qui défilent, le voyage se nourrit d’amitiés, de souvenirs et de concerts improvisés. Un film poétique rythmé par la complicité et les éclats de rires des protagonistes.

Durée : 97 min

Le film sera suivi d’une discussion en présence du réalisateur et d’une verrée.

Salle des Délices – Grand-Saconnex Route de Colovrex 20 1218 Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:30:00+01:00

Festival Filmar