Limoges Octobre rose 2023 – Cadets et Cadettes de Saint-Michel salle des CSM Limoges, 3 octobre 2023, Limoges. Octobre rose 2023 – Cadets et Cadettes de Saint-Michel 3 – 19 octobre salle des CSM Inscription préalable Séances gratuites de découverte de gymnastique douce et pilate, les mardis 3, 10 et 17 octobre et les jeudis 5, 12 et 19 octobre 2023 de 9h30 à 11h. Attention, pas de séance pendant les vacaces scolaires. Sir inscription préalable. Adresse : Gymnase des CSM – 14 rue Ventenat – 87000 Limoges salle des CSM 14 rue ventenat, 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 50 78 33 »}, {« type »: « email », « value »: « csm.limoges@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T09:30:00+02:00 – 2023-10-03T11:00:00+02:00

