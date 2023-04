MARS BLEU 2023 salle des CSM Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges

MARS BLEU 2023 salle des CSM, 2 mars 2023, Limoges. MARS BLEU 2023 2 – 30 mars salle des CSM Entrée gratuite Les mardis et jeudis du mois de mars, de 10:00 à 11:00.

Salle des CSM, 14 rue ventenat, 87000 LIMOGES

Activités : GYM FORM’ DÉTENTE : gym douce, stretching, maintien de l’intégrité physique et motrice

CORVAISIER Julien, 0669507833, juliencorvaisier.csm87@gmail.com, , https://www.facebook.com/csm.limoges/?locale=fr_FR, https://instagram.com/csm_limoges?igshid=YmMyMTA2M2Y, https://csm-limoges.fr/ salle des CSM 14 rue ventenat, 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:juliencorvaisier.csm87@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/csm.limoges/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://csm-limoges.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T10:00:00+01:00 – 2023-03-02T11:00:00+01:00

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T11:00:00+02:00 MArs bleu CSM Limoges

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu salle des CSM Adresse 14 rue ventenat, 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville salle des CSM Limoges

salle des CSM Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

MARS BLEU 2023 salle des CSM 2023-03-02 was last modified: by MARS BLEU 2023 salle des CSM salle des CSM 2 mars 2023 Limoges salle des CSM Limoges

Limoges Haute-Vienne