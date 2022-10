Les Génies ou les Caractères de l’Amour Salle des Croisades du Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les Génies ou les Caractères de l’Amour Salle des Croisades du Château de Versailles, 7 mars 2023, Versailles. Les Génies ou les Caractères de l’Amour Mardi 7 mars 2023, 20h00 Salle des Croisades du Château de Versailles

Entrée payante sur réservation

Après avoir exhumé des extraits des Génies de Mlle Duval avec le Festival de Sablé et le Centre de musique baroque de Versailles, Camille Delaforge donne l’œuvre dans son intégralité. Salle des Croisades du Château de Versailles Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France Mlle Duval, chanteuse, membre des chœurs de l’Académie royale de musique, au fort tempérament, est l’une des rares compositrice à avoir pu faire jouer un opéra en public sous l’Ancien Régime, avec Élisabeth Jacquet de La Guerre et Henriette Villard de Beaumesnil. En 1736, l’année des Indes galantes de Rameau, on crée son opéra- ballet Les Génies, en un prologue et quatre actes. La presse est émerveillée de voir la jeune femme tenant elle-même le clavecin dans la fosse d’orchestre durant les représentations. Le CMBV, dans le cadre de la résidence croisée d’Il Caravaggio et du Festival de Sablé, a largement soutenu la résurrection de larges extraits en 2021. Nous nous réjouissons que l’oeuvre soit désormais remontée en totalitéau château de Versailles par Camille Delaforge et Château de Versailles Spectacles. Le CMBV apportera sa touche à l’édifice en complétant les parties manquantes, grâce à la plume musicale de Benoît Dratwicki.

