Affaire Guepes Salle des Cordeliers Valréas, 24 juin 2023, Valréas.

Valréas,Vaucluse

Un rêve comique et satirique, un zoom sur le pays de Guignol..

2023-06-24 à 20:45:00 ; fin : 2023-06-24 21:55:00. EUR.

Salle des Cordeliers Théâtre du Rond Point

Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



A comic and satirical dream, a zoom on the land of Guignol.

Un sueño cómico y satírico, un zoom sobre la tierra del Guignol.

Ein komischer und satirischer Traum, ein Zoom auf das Land des Kasperle.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes