Super loto Salle des Congrès Saint-Junien, 17 novembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez participer à cette soirée Super loto organisée par l’ASSJ Basket ! Pour les plus chanceux, vous pourrez gagner des cadeaux, ouverture des portes à 18h, début officiel à 20h45. La réservation est conseillée, par SMS uniquement..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle des Congrès avenue du Châtelard

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in this Super Lotto evening organized by ASSJ Basket! For the lucky ones, you’ll be able to win prizes. Doors open at 6pm, official start at 8.45pm. Reservations are recommended, by SMS only.

Participe en esta velada de Super Lotto organizada por ASSJ Basket Si tienes suerte, podrás ganar algún premio. Apertura de puertas a las 18.00 h, comienzo oficial a las 20.45 h. Se recomienda reservar, sólo por SMS.

Kommen Sie und nehmen Sie an diesem Superlotto-Abend teil, der vom ASSJ Basket organisiert wird! Für die Glücklichsten unter Ihnen gibt es Geschenke zu gewinnen. Türöffnung um 18 Uhr, offizieller Beginn um 20:45 Uhr. Eine Reservierung ist ratsam, nur per SMS.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Porte Océane du Limousin