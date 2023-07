La randonnée de la Porte Océane Limousine Salle des Congrès Saint-Junien, 16 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Au programme, un circuit de 80 kilomètres avec un dénivelé de plus de 1000 mètres à 13h30, et un autre circuit de 60 kilomètres avec un dénivelé de plus de 500 mètres à 13h45. Ce sera l’occasion de découvrir notre territoire avec des passionnés de la selle !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

Salle des Congrès

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On the program: an 80-kilometer circuit with a vertical drop of over 1,000 meters at 1:30pm, and another 60-kilometer circuit with a vertical drop of over 500 meters at 1:45pm. It’s a great opportunity to discover our region with passionate riders!

En el programa: un circuito de 80 kilómetros con un desnivel de más de 1.000 metros a las 13.30 horas, y otro circuito de 60 kilómetros con un desnivel de más de 500 metros a las 13.45 horas. Será una gran oportunidad para descubrir nuestra región con gente apasionada por la equitación

Auf dem Programm stehen eine 80 Kilometer lange Strecke mit einem Höhenunterschied von über 1000 Metern um 13:30 Uhr und eine weitere 60 Kilometer lange Strecke mit einem Höhenunterschied von über 500 Metern um 13:45 Uhr. Dies wird die Gelegenheit sein, unsere Gegend mit leidenschaftlichen Fahrern im Sattel zu entdecken!

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Porte Océane du Limousin