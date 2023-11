Objat fête Noël: spectacle du sosie mondial de Charlie Chaplin Salle des congrès Objat, 15 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Spectacle du sosie Mondial de CHARLIE CHAPLIN, et buvette à la salle des Congrès.

Offert par l’association On Se Bouge Pour Nos Loulous.

A 20h à la salle des Congrès. Entrée Participative.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 23:00:00. .

Salle des congrès

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Show by CHARLIE CHAPLIN’s worldwide lookalike, and refreshments at the Salle des Congrès.

Offered by the association On Se Bouge Pour Nos Loulous.

At 8pm in the Salle des Congrès. Entry fee

Actuación del doble de CHARLIE CHAPLIN y refrescos en la Sala de Congresos.

Ofrecido por la asociación On Se Bouge Pour Nos Loulous.

A las 20.00 h en la Sala de Congresos. Precio de la entrada

Auftritt des weltweiten Doppelgängers von CHARLIE CHAPLIN und Erfrischungsstände in der Kongresshalle.

Angeboten von der Vereinigung On Se Bouge Pour Nos Loulous.

Um 20 Uhr in der Kongresshalle. Partizipativer Eintritt

Mise à jour le 2023-11-23 par Brive Tourisme