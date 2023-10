Concert humoristique: « Du persil dans les narines » avec Nathalie Marcillac et Dominique Desmons Salle des congrès Objat, 2 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Concert humoristique de vieilles chansons françaises, style cabaret, avec Nathalie Marcillac (chant) et Dominique Desmons (chant et piano).

Tout public.

Durée: 1h30

Entrée: 12€ – gratuit pour les moins de 12 ans

Info et réservation auprès de la Mairie d’Objat au 05 55 25 81 63.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:00:00. .

Salle des congrès

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Humorous cabaret-style concert of old French songs, with Nathalie Marcillac (vocals) and Dominique Desmons (vocals and piano).

All audiences.

Duration: 1h30

Admission: 12? – free for children under 12

Info and booking from Objat Town Hall on 05 55 25 81 63

Concierto de cabaret humorístico de canciones francesas antiguas, con Nathalie Marcillac (voz) y Dominique Desmons (voz y piano).

Para todos los públicos.

Duración: 1h30

Entrada: 12? – gratis para los menores de 12 años

Información y reservas en el Ayuntamiento de Objat: 05 55 25 81 63

Humorvolles Konzert mit alten französischen Chansons im Kabarettstil mit Nathalie Marcillac (Gesang) und Dominique Desmons (Gesang und Klavier).

Für alle Altersgruppen.

Dauer: 1,5 Stunden

Eintritt: 12? – kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

Informationen und Reservierungen beim Rathaus von Objat unter 05 55 25 81 63

Mise à jour le 2023-10-20 par Brive Tourisme