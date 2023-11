Soirée théâtrale: Ma femme est sortie Salle des congrès Objat, 25 novembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

L’association KULAMNA-Casamance pour le Sénégal et la troupe des Play-Mobiles de l’Amicale Laïque de Saint Pantaléon de Larche vous présentent leur nouvelle comédie Ma femme est sortie de Jean Barbier:

Un sous-directeur dans une grande entreprise parisienne souhaite devenir directeur. Il invite son P.-D.G. pour un week-end dans sa maison de campagne. L’invitation n’est pas du goût de sa femme qui laisse son mari se débrouiller seul avec son invité. Lorsque le P.-D.G. arrive, il prend la bonne pour la maîtresse de maison. Il s’en suit une cascade de mensonges et de rires.

Les bénéfices seront comme d’habitude consacrés aux actions de l’association au Sénégal

A 21h à la salle des congrès d’Objat.

Réservations au 06 68 69 18 53

Adultes 10€ gratuit jusqu’à 12 ans.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 23:30:00. .

Salle des congrès

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The KULAMNA-Casamance association for Senegal and the Play-Mobiles troupe from the Amicale Laïque de Saint Pantaléon de Larche present their new comedy Ma femme est sortie by Jean Barbier:

An assistant manager in a large Parisian company wants to become a director. He invites his CEO for a weekend at his country house. The invitation is not to his wife?s taste, and she leaves her husband to fend for himself with his guest. When the CEO arrives, he mistakes the maid for the lady of the house. A cascade of lies and laughter ensues.

As usual, profits will be donated to the association’s work in Senegal

9pm, Salle des Congrès, Objat.

Reservations on 06 68 69 18 53

Adults 10? free for children under 12

La asociación KULAMNA-Casamance pour le Sénégal y la troupe des Play-Mobiles de l’Amicale Laïque de Saint Pantaléon de Larche presentan la nueva comedia Ma femme est sortie, de Jean Barbier:

Un director adjunto de una gran empresa parisina quiere convertirse en director. Invita a su director general a pasar un fin de semana en su casa de campo. A su mujer no le gusta la invitación y deja que su marido se ocupe él solo de su invitado. Cuando llega el director general, confunde a la criada con la señora de la casa. Se produce una cascada de mentiras y risas.

Como de costumbre, los beneficios se destinarán a la labor de la organización benéfica en Senegal

A las 21.00 horas en la Sala de Congresos de Objat.

Reservas en el 06 68 69 18 53

Adultos 10? gratis para menores de 12 años

Der Verein KULAMNA-Casamance für den Senegal und die Truppe der Play-Mobiles der Amicale Laïque von Saint Pantaléon de Larche präsentieren Ihnen ihre neue Komödie Ma femme est sortie von Jean Barbier:

Ein stellvertretender Direktor in einem großen Pariser Unternehmen möchte Direktor werden. Er lädt seinen Geschäftsführer zu einem Wochenende in sein Landhaus ein. Seine Frau ist von der Einladung nicht begeistert und überlässt es ihrem Mann, mit dem Gast allein fertig zu werden. Als der Geschäftsführer ankommt, verwechselt er das Hausmädchen mit der Hausherrin. Es folgt eine Kaskade von Lügen und Lachen.

Der Erlös wird wie immer für die Arbeit des Vereins im Senegal verwendet

Um 21 Uhr in der Kongresshalle von Objat.

Reservierungen unter 06 68 69 18 53

Erwachsene 10 ? bis 12 Jahre kostenlos

