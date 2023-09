Grande Soirée Concert Bal Folk Salle des Congrès, Objat (19) Grande Soirée Concert Bal Folk Salle des Congrès, Objat (19), 7 octobre 2023, . Grande Soirée Concert Bal Folk Samedi 7 octobre, 20h30 Salle des Congrès, Objat (19) 20 euros Ava Corsica polyphonies corses Sonneurs de Morlaix Couine en Do et Cha danse source : événement Grande Soirée Concert Bal Folk publié sur AgendaTrad Salle des Congrès, Objat (19) Rue de l’Ancien Temple

