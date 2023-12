CONCERT DE NOEL ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-JUNIEN CONSERVATOIRE JEAN FERRAT Salle des congrés Le Chatelard Saint-Junien Catégorie d’Évènement: Saint-Junien CONCERT DE NOEL ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-JUNIEN CONSERVATOIRE JEAN FERRAT Salle des congrés Le Chatelard Saint-Junien, 10 décembre 2023, Saint-Junien. CONCERT DE NOEL ORCHESTRE D’HARMONIE DE SAINT-JUNIEN CONSERVATOIRE JEAN FERRAT Dimanche 10 décembre, 15h30 Salle des congrés Le Chatelard Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Junien direction François Guimbaud et les ensembles du conservatoire de musique Jean Ferrat

dimanche 10 décembre 2023 15h30

salle des congrès Le Chatelard

salle des congrès Le Chatelard

Participation libre

Salle des congrés Le Chatelard
LE CHATELARD, 87200 Saint-Junien
Saint-Junien

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

