Fête des Plantes, du Jardin et de la Nature Salle des Congrès du Chatelard Saint-Junien, 22 octobre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

La manifestation régionale d’automne dans la thématique « Nature », accueillera 150 exposants venant de toute la France dans les domaines suivants: Pépiniéristes, Terroir et Artisanat de jardin. Retrouvez-y une décoration florale intérieure et extérieure. Ce sera l’occasion de découvrir » les Amis des Fleurs de Saint-Junien » et de participer à un évènement reconnu, attirant déjà plus de 4000 visiteurs sur la journée..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle des Congrès du Chatelard

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The regional autumn event, themed « Nature », will welcome 150 exhibitors from all over France in the following fields: Nursery gardeners, local produce and garden crafts. You’ll find indoor and outdoor floral decoration. This is your chance to discover « Les Amis des Fleurs de Saint-Junien » and to take part in a renowned event, already attracting over 4,000 visitors over the course of the day.

Este acontecimiento regional de otoño, dedicado a la naturaleza, acogerá a 150 expositores de toda Francia en los siguientes ámbitos: Viveros, Productos locales y Artesanía de jardín. También encontrará decoraciones florales de interior y exterior. Esta es su oportunidad para descubrir « Les Amis des Fleurs de Saint-Junien » y participar en un evento de renombre que ya ha atraído a más de 4.000 visitantes a lo largo del día.

Die regionale Herbstveranstaltung im Themenbereich « Natur » wird 150 Aussteller aus ganz Frankreich in den folgenden Bereichen begrüßen: Baumschulen, Regionale Produkte und Gartenhandwerk. Hier finden Sie Blumendekorationen für den Innen- und Außenbereich. Dies ist die Gelegenheit, die « Blumenfreunde von Saint-Junien » zu entdecken und an einer anerkannten Veranstaltung teilzunehmen, die bereits mehr als 4000 Besucher anzieht.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Porte Océane du Limousin