[Salon] Du train miniature et de la maquette Salle des Congrès Dieppe, 21 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Ce salon rassemble des réseaux de trains miniatures et des maquettes exposés par des clubs de modélisme ou par des maquettistes indépendants venus des environs de Dieppe pour beaucoup.

Par la diversité des œuvres sélectionnées et l’animation d’ateliers, l’équipe en charge de cette exposition veille à composer un ensemble suscitant la curiosité, la découverte de savoir-faire spécifiques au modélisme, voire l’émerveillement des visiteurs, adultes et jeunes, profanes ou amateurs avertis.

> 400 m² d’exposition

> Réseaux en 0, HO et N

> Maquettes, dioramas, figurines

> Commerçants.

Salle des Congrès

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The show brings together model train layouts and models exhibited by model-making clubs and independent model-makers, many from the Dieppe area.

Through the diversity of the works selected and the organization of workshops, the team in charge of this exhibition strives to create an ensemble that arouses the curiosity and discovery of specific model-building know-how, and even the wonderment of visitors, adults and young people, laymen and informed amateurs alike.

> 400 m² of exhibition space

> 0, HO and N networks

> Models, dioramas, figurines

> Retailers

El salón reúne maquetas y modelos a escala expuestos por clubes de modelismo ferroviario y modelistas independientes, muchos de ellos de la región de Dieppe.

A través de la diversidad de las obras seleccionadas y de los talleres organizados, el equipo responsable de esta exposición se esfuerza por crear un conjunto que despierte la curiosidad y el descubrimiento de las competencias propias del modelismo, e incluso el asombro de los visitantes, adultos y jóvenes, profanos y aficionados experimentados.

> 400 m² de exposición

> Redes 0, HO y N

> Maquetas, dioramas, figurines

> Comerciantes

Diese Messe versammelt Modelleisenbahnanlagen und Modelle, die von Modellbauvereinen oder von unabhängigen Modellbauern ausgestellt werden, die größtenteils aus der Umgebung von Dieppe kommen.

Durch die Vielfalt der ausgewählten Werke und die Durchführung von Workshops sorgt das Ausstellungsteam dafür, dass die Besucher – Erwachsene und Jugendliche, Laien und erfahrene Amateure – neugierig werden, modellbauspezifische Fertigkeiten entdecken und sogar staunen können.

> 400 m² Ausstellungsfläche

> Netzwerke in 0, HO und N

> Modelle, Dioramen, Figuren

> Händler

