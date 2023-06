Rentrée de l’association Dans’é vous Salle des congrès Bessines-sur-Gartempe, 13 septembre 2023, Bessines-sur-Gartempe.

Bessines-sur-Gartempe,Haute-Vienne

Vous aimez les danses de salon dans une ambiance amicale et détendue, venez faire votre rentrée avec la joyeuse équipe de Dans’é vous !.

2023-09-13 à ; fin : 2023-09-13 . .

Salle des congrès

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



If you enjoy ballroom dancing in a friendly, relaxed atmosphere, come and join the Dans’é vous team!

Si te gustan los bailes de salón en un ambiente agradable y relajado, ¡ven y únete al feliz equipo de Dans’é vous!

Sie lieben Gesellschaftstänze in einer freundschaftlichen und entspannten Atmosphäre? Dann starten Sie mit dem fröhlichen Team von Dans’é vous in den neuen Schuljahrgang!

