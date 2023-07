Concert « Hope & Maria Faucher » avec MUSIK’ART de Noblat Salle des Conférences Saint-Léonard-de-Noblat, 10 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Duo pop acoustique 100% féminin nous gratifiant de réinterprétations de standards du genre où la guitare d’Aube et la voix de Vanessa s’entremêlent pour mieux nous envouter. Un voyage tout en douceur au pays des Cranberries et d’Adèle pour une soirée intimiste au coin du feu. Maria Faucher viendra défendre son premier opus, s’accompagnant à la harpe ou à la guitare. Compositions personnelles agrémentées de quelques reprises pour terminer la soirée en poésie..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

Salle des Conférences

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



A 100% female acoustic pop duo gracing us with reinterpretations of standards from the genre, where Aube’s guitar and Vanessa’s voice intertwine to enchant us. A gentle journey to the land of the Cranberries and Adele for an intimate evening by the fireside. Maria Faucher will defend her first opus, accompanying herself on harp or guitar. Personal compositions and a few covers to end the evening on a poetic note.

Un dúo de pop acústico 100% femenino que nos deleita con reinterpretaciones de estándares del género, donde la guitarra de Aube y la voz de Vanessa se entrelazan para encantarnos. Un suave viaje al país de los Cranberries y de Adèle para una velada íntima junto a la chimenea. Maria Faucher defenderá su álbum de debut acompañándose con el arpa o la guitarra. Composiciones personales y algunas versiones para redondear la velada con un toque de poesía.

Ein 100% weibliches Akustik-Pop-Duo, das uns mit Neuinterpretationen von Standards des Genres beglückt, in denen Aubes Gitarre und Vanessas Stimme miteinander verschmelzen, um uns besser zu verzaubern. Eine sanfte Reise in das Land der Cranberries und Adele für einen intimen Abend am Kamin. Maria Faucher wird ihr erstes Werk vorstellen und sich dabei selbst auf der Harfe oder der Gitarre begleiten. Eigene Kompositionen, garniert mit einigen Coverversionen, um den Abend in Poesie ausklingen zu lassen.

