L’hpnothérapie avec l’Université Populaire Noblat Salle des Conférences – Rue Salengro Saint-Léonard-de-Noblat, 16 novembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

L’UPN Santé du Foyer Rural vous propose une rencontre avec Stéphanie Leclerc, maître praticien en hypnose ericksonienne, soigner les maux de l’inconscient avec l’hypnose..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 21:30:00. .

Salle des Conférences – Rue Salengro

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The UPN Santé du Foyer Rural invites you to a meeting with Stéphanie Leclerc, master practitioner of Ericksonian hypnosis, to heal the ills of the unconscious with hypnosis.

La UPN Santé du Foyer Rural le invita a un encuentro con Stéphanie Leclerc, maestra practicante de hipnosis ericksoniana, que utiliza la hipnosis para curar los males del inconsciente.

Die UPN Santé du Foyer Rural bietet Ihnen ein Treffen mit Stéphanie Leclerc, Master Practitioner in Ericksonianischer Hypnose, heilen Sie mit Hypnose die Übel des Unterbewusstseins.

