LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE, PARLONS-EN ! Salle des conférences de l’hôtel de ville Martigues

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE, PARLONS-EN ! À destination des parents et des professionnels travaillant auprès des enfants. Mardi 30 janvier, 18h00 Salle des conférences de l’hôtel de ville Entrée libre

Conférence organisée par la Direction Éducation Enfance avec la participation de l’association « Plus fort » et de l’ADEJ (Association pour l’Accès aux Droits des Enfants et des Jeunes).

Salle des conférences de l'hôtel de ville Rond-point de l'Hôtel de ville, Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues

