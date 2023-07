RENDEZ-VOUS DU MARDI. Lancement du tome IV d' »Histoire et récits du pays martégal » Salle des conférences de l’hôtel de ville Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

RENDEZ-VOUS DU MARDI. Lancement du tome IV d' »Histoire et récits du pays martégal » Mardi 12 septembre, 18h00 Salle des conférences de l'hôtel de ville Gratuit, sans inscription Présentation Rencontre avec les auteurs et autrices.

La parution du quatrième tome de l’ouvrage « Histoire et récits du pays martégal » est l’occasion de revenir sur les articles qui le composent autour de l’archéologie, l’urbanisme, l’art, l’architecture ou du paysage.

Cette soirée permet d’aborder également les questions liées à l’actualité de la recherche sur le patrimoine de la ville. Informations pratiques Gratuit, sans inscription

Salle des conférences de l’hôtel de ville

Renseignements au 04 42 49 03 30 Programmation juillet-décembre 2023 – service Art, Histoire et Archéologie Salle des conférences de l'hôtel de ville Rond-point de l'Hôtel de ville, Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues

2023-09-12T18:00:00+02:00 – 2023-09-12T20:00:00+02:00

