Assemblée Générale de l’AACS Salle des conférences de l’hôtel de ville Martigues, 20 juin 2023, Martigues.

Les adhérents de l’AACS, qui sont plus de 5000, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour se prononcer sur les différents rapports concernant 2022 : rapport d’activité, rapport financier, rapport moral. Et également sur le rapport d’orientation 2023. Ils éliront les administrateurs représentant les 6 centres sociaux, les 4 maisons de quartier et le chantier d’insertion MISS. Durant cette assemblée, des animations seront présentées par des adhérents et du personnel de l’AACS. Un pot sera proposé à l’issue de la réunion.

Salle des conférences de l'hôtel de ville Rond-point de l'Hôtel de ville, Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T18:00:00+02:00 – 2023-06-20T20:30:00+02:00

AACS