Marie Bashkirtseff, un destin brisé Salle des conférences de l’hôtel de ville Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Marie Bashkirtseff, un destin brisé Salle des conférences de l’hôtel de ville, 16 mars 2023, Martigues. Marie Bashkirtseff, un destin brisé Jeudi 16 mars, 18h00 Salle des conférences de l’hôtel de ville

Gratuit. Sé présenter dans la salle des conférences de l’Hôtel de Ville.

Conférence proposée par Jeanne Pillon du musée des Beaux-Arts de Nice Salle des conférences de l’hôtel de ville Rond-point de l’Hôtel de ville, Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Destinée à une carrière musicale, marie Bashkirtseff (1858-1884) abandonne le chant pour la peinture, sans toutefois renoncer au piano. Elle écrit assidûment son Journal dans lequel elle esquisse une fresque de la vie mondaine et artistique du XIXe siècle et livre un fabuleux manifeste féministe. Elle peint avec passion et rigueur pour atteindre l’objectif qu’elle s’était fixée : être une artiste peintre reconnue.

Cette conférence présentera la vie et l’oeuvre de cette aristocrate d’origine ukrainienne qui s’est éteinte à seulement 26 ans et s’intéressera particulièrement à son enseignement plastique dans le contexte artistique de l’époque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T18:00:00+01:00

2023-03-16T19:00:00+01:00 Musée Ziem

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Salle des conférences de l'hôtel de ville Adresse Rond-point de l'Hôtel de ville, Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues Ville Martigues lieuville Salle des conférences de l'hôtel de ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Salle des conférences de l'hôtel de ville Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Marie Bashkirtseff, un destin brisé Salle des conférences de l’hôtel de ville 2023-03-16 was last modified: by Marie Bashkirtseff, un destin brisé Salle des conférences de l’hôtel de ville Salle des conférences de l'hôtel de ville 16 mars 2023 Martigues Salle des conférences de l'Hôtel de Ville Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône