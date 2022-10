RENDEZ-VOUS DU MARDI. Aux confins de l’usine. Les transformations industrielles et leurs retombées sociales dans l’étang de Berre Salle des conférences de l’hôtel de ville Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

RENDEZ-VOUS DU MARDI. Aux confins de l'usine. Les transformations industrielles et leurs retombées sociales dans l'étang de Berre
Mardi 15 novembre, 17h15
Salle des conférences de l'hôtel de ville

Entrée libre, sans inscription

Rencontre avec Elena Dinubila, docteure en anthropologie, autour de son travail sur la place des industries dans la construction de l'identité socio-spatiale de l'étang de Berre.

Présentation
Rencontre avec Elena Dinubila, docteure en anthropologie, chercheuse associée au Centre Emile Durkheim (CED), Université de Bordeaux, et au Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d'histoire (Mesopolhis), Université Aix- Marseille.

Bien qu'entourée de multiples controverses, l'industrie a été pendant des décennies un élément fédérateur dans la construction de l'identité socio-spatiale de l'Étang de Berre. Face à la reconfiguration du travail et aux mutations du salariat, l'industrie remplit-elle toujours cette fonction identitaire ? L'analyse des transformations industrielles les plus récentes mettra en lumière les perceptions et les préoccupations de celles et ceux qui, pendant des années, ont dû composer avec ces sites.

Informations pratiques
Gratuit, sans réservation

Salle de conférences de l’hôtel de ville

Renseignements au 04 42 49 03 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T17:15:00+01:00

2022-11-15T19:45:00+01:00 © Ville de Martigues

