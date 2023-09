Rendez-vous du mardi – Les arbres dans l’espace public à Martigues : écologie et projet architectural Salle des conférences de l’hôtel de ville de Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Rendez-vous du mardi – Les arbres dans l’espace public à Martigues : écologie et projet architectural Salle des conférences de l’hôtel de ville de Martigues Martigues, 10 octobre 2023, Martigues. Rendez-vous du mardi – Les arbres dans l’espace public à Martigues : écologie et projet architectural Mardi 10 octobre, 18h00 Salle des conférences de l’hôtel de ville de Martigues Gratuit, sans inscription Rencontre avec Romain Mantout, architecte, Sandrine Lemire, architecte à la Ville et le service Développement des quartiers.

Architecte doctorant pour la ville de Martigues, Romain Mantout a soutenu sa thèse fin 2022 (Université Paris 8, ENSA Paris). Centré sur les arbres dans la ville notamment sur les platanes du cours du 4 septembre, son travail, nourri d’échanges entre pensées et pratiques, aborde l’écologie comme potentialité de réinvention du projet architectural.

Renseignements au 04 42 49 03 30 Salle des conférences de l'hôtel de ville de Martigues Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

