Concert de Sainte Cécile par l’orchestre Sud Gironde Salle des conférences Bazas, 25 novembre 2023, Bazas.

Bazas,Gironde

La Banda Les Vasates et l’Orchestre Sud-Gironde unissent leurs forces à Bazas pour un concert en l’honneur de Sainte Cécile !

Les Vasates et l’Orchestre Sud-Gironde, respectivement la banda et l’orchestre d’harmonie de l’association La Bazadaise, se réuniront pour célébrer Sainte Cécile, la patronne des musiciens avec passion lors d’un concert le 25 novembre à 16h30 à la salle des conférences Gérard Bonnac de Bazas. Leur musique dynamique et festive est le gage d’une soirée sous le signe de la bonne humeur.

Ce concert est l’occasion parfaite de se laisser emporter par la musique, de célébrer la richesse culturelle de la région et de partager un moment en famille ou entre amis..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Salle des conférences

Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Banda Les Vasates and Orchestre Sud-Gironde join forces in Bazas for a concert in honor of Sainte Cécile!

Les Vasates and l’Orchestre Sud-Gironde, respectively the banda and the wind band of the La Bazadaise association, will join forces to celebrate Sainte Cécile, the patron saint of musicians, with passion in a concert on November 25 at 4:30 pm at the Salle des Conférences Gérard Bonnac in Bazas. Their dynamic, festive music is sure to make for a cheerful evening.

This concert is the perfect opportunity to let yourself be carried away by the music, to celebrate the cultural richness of the region and to share a moment with family and friends.

¡Banda Les Vasates y Orchestre Sud-Gironde se unen en Bazas para un concierto en honor de Sainte Cécile!

Les Vasates y la Orchestre Sud-Gironde, banda y banda de viento respectivamente de la asociación La Bazadaise, se unen para celebrar con pasión a Sainte Cécile, patrona de los músicos, en un concierto que tendrá lugar el 25 de noviembre a las 16:30 en el salón de actos Gérard Bonnac de Bazas. Una velada dinámica y festiva.

Este concierto es la ocasión perfecta para dejarse llevar por la música, celebrar la riqueza cultural de la región y compartir un momento con la familia y los amigos.

Die Banda Les Vasates und das Orchestre Sud-Gironde vereinen ihre Kräfte in Bazas für ein Konzert zu Ehren der Heiligen Cécile!

Les Vasates und das Orchestre Sud-Gironde, die Banda bzw. das Blasorchester des Vereins La Bazadaise, werden sich zusammenschließen, um die Heilige Cäcilie, die Schutzpatronin der Musiker, mit Leidenschaft bei einem Konzert am 25. November um 16.30 Uhr im Konferenzsaal Gérard Bonnac in Bazas zu feiern. Ihre dynamische und festliche Musik ist der Garant für einen Abend im Zeichen der guten Laune.

Dieses Konzert ist die perfekte Gelegenheit, sich von der Musik mitreißen zu lassen, den kulturellen Reichtum der Region zu feiern und einen Moment mit der Familie oder mit Freunden zu teilen.

