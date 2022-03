SALLE DES CONCERTS Le Mans, 2 avril 2022, Le Mans.

SALLE DES CONCERTS 58 Rue du Port 58 RUE DU PORT Le Mans

2022-04-02 21:00:00 – 2022-04-02 22:30:00 58 Rue du Port 58 RUE DU PORT

Le Mans Sarthe

EUR 10 20 LES PASSAGERS DE L’AUBE

de Violaine Arsac

avec Grégory Corre, Florence Coste,

Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin

C’est l’histoire d’un brillant interne en dernière année de neurochirurgie et à l’avenir tout tracé dont les certitudes vont voler en éclats. D’une polémique qui va l’entraîner dans une fuite en avant, mettant en danger sa carrière, l’estime de son meilleur ami, la femme qu’il aime. D’une quête effrénée où vont se confronter médecine occidentale et sagesses anciennes, amour, raison et physique quantique. La science peut-elle rejoindre le spirituel ? Au delà du théâtre, un questionnement intime et universel. Porté par une histoire d’amour hors du commun, lumineuse et insensée.

«Absolument magnifique» France Info

«Une réussite totale» Paris Match

«Passionnant de bout en bout» La Provence

“Les passagers de l’aube” de Violaine Arsac – Coup de coeur du Festival d’Avignon 2017

acthalia@hotmail.fr +33 6 10 53 38 40 https://acthalia.com/

