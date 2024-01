LA FLAMBEE – ESSENTIEL – ESSENTIEL SALLE DES CONCERTS Le Mans Catégorie d’Évènement: Le Mans LA FLAMBEE – ESSENTIEL – ESSENTIEL SALLE DES CONCERTS Le Mans, 2 mars 2024, Le Mans. Vivre en copropriété c’est intégrer le fait de partager et de vivre avec des personnes qui n’ont pas forcément les mêmes idées que soi, la même vision des choses, la même éducation, ni même le mode de vie. Un immeuble.Une propriétaire.Un gardien.Des locataires.Avec leurs personnalités exubérantes, la cohabitation n’est pas sans surprises.Mais quand la vie vous ramène à l’essentiel, parfois, il n’y’a pas le choix que de prendre un nouveau départ.

Tarif : 45.10 – 51.70 euros.

Début : 2024-03-02 à 15:00 Réservez votre billet ici SALLE DES CONCERTS 52 RUE DU PORT 72000 Le Mans 72 Détails Catégorie d’Évènement: Le Mans Autres Code postal 72000 Lieu SALLE DES CONCERTS Adresse 52 RUE DU PORT Ville Le Mans Departement 72 Lieu Ville SALLE DES CONCERTS Le Mans Latitude 48.002546 Longitude 0.192889 latitude longitude 48.002546;0.192889

SALLE DES CONCERTS Le Mans 72 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/