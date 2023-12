ONLY THE POETS LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris Catégorie d’Évènement: Paris ONLY THE POETS LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris, 6 février 2024, Paris. ONE MORE NIGHT EUROPEAN TOUR 2024

Tarif : 28.50 – 28.50 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:00 Réservez votre billet ici LE TRABENDO (Parc de la Villette) Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin 75019 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75019 Lieu LE TRABENDO (Parc de la Villette) Adresse Av J.Jaures /Metro Pte de Pantin Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris Latitude 48.890057 Longitude 2.39797 latitude longitude 48.890057;2.39797

LE TRABENDO (Parc de la Villette) Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/