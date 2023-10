Braderie – Collection ados-adultes Salle des concerts Le Mans, 20 octobre 2023, Le Mans.

Braderie – Collection ados-adultes Vendredi 20 octobre, 10h00 Salle des concerts

Des centaines de livres en double, qui ne sont plus empruntés ou qui n’ont plus d’intérêt pour nos collections… Des romans, des BD, des documentaires, des magazines… Il y en a pour tous les goûts, sur tous les sujets, ou presque, et à tout petit prix. Alors, venez chiner à la médiathèque !

Salle des concerts 58 rue du port, Le mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:30:00+02:00

réseau des médiathèques & Archives du Mans