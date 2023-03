Conférence débat avec Sylviane Giampino » Les enjeux majeurs de la petite enfance » salle des concerts Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Conférence débat avec Sylviane Giampino » Les enjeux majeurs de la petite enfance » salle des concerts, 25 mars 2023, Le Mans. Conférence débat avec Sylviane Giampino » Les enjeux majeurs de la petite enfance » Samedi 25 mars, 14h00 salle des concerts Dans le cadre de la semaine de la petite enfance programmée par la ville du Mans du 18 au 25 mars, Sylviane Giampino (psychologue de l’Enfance, psychanalyste, Présidente du Conseil de l’enfance et de l’adolescence du HCFEA, Vice-Présidente du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge) interviendra sur les enjeux majeurs de la petite enfance aujourd’hui.

S.Giampino est également à l’initiative du rapport » Développement du jeune enfant : Modes d’accueils et formation des professionnels » remis à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des droits des Femmes en mai 2016.

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr salle des concerts 58 rue du Port 72000 Le Mans

