Conférence débat avec Josette Serres » Et si on revisitait les idées reçues sur les jeunes enfants ? » salle des concerts, 18 mars 2023, Le Mans. Conférence débat avec Josette Serres » Et si on revisitait les idées reçues sur les jeunes enfants ? » Samedi 18 mars, 15h00 salle des concerts Dans le cadre de la semaine de la petite enfance programmée par la ville du Mans du 18 au 25 mars, Josette Serres (Docteur en psychologie du développement, Chercheur CNRS, spécialiste des interactions mère-bébé, du développement de la communication et de l’acquisition du langage ) vous livre des explications et des conseils pour adapter vos pratiques et accompagner au mieux les enfants, à la lumière des récentes découvertes sur le développement du cerveau. Programme disponible sur https://www.lemans.digitomag.com/programme-semaine-petite-enfance.php

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr Astuce : La Ville du Mans propose, pour les enfants jusqu’à 6 ans, un mode d’accueil entièrement gratuit le temps de la conférence de 14h à 17h30 au multi-accueil des Halles, 29 rue Pasteur.

Informations et réservations : 06 23 77 50 56 – petite.enfance2023@lemans.fr Astuce : La Ville du Mans propose, pour les enfants jusqu'à 6 ans, un mode d'accueil entièrement gratuit le temps de la conférence de 14h à 17h30 au multi-accueil des Halles, 29 rue du Port.

Réservation obligatoire avant le 15 mars : creche.halles@lemans.fr

