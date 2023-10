Retransmission de la coupe du monde de rugby – Quart de finale Salle des clubs Villefranche-du-Queyran, 14 octobre 2023, Villefranche-du-Queyran.

Villefranche-du-Queyran,Lot-et-Garonne

Coupe du monde de rugby – Quart de finale – écran géant.

17h : Pays de Galles / Argentine

21h : Irlande / Nouvelle Zélande

Restauration : assiette d’huîtres, de charcuterie et de fromage

Buvette.

2023-10-14

Salle des clubs

Villefranche-du-Queyran 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Rugby World Cup – Quarter-finals – giant screen.

5pm: Wales / Argentina

9pm: Ireland / New Zealand

Catering: plate of oysters, charcuterie and cheese

Refreshment bar

Copa del Mundo de Rugby – Cuartos de final – pantalla gigante.

17:00: Gales / Argentina

21:00 h: Irlanda / Nueva Zelanda

Catering: plato de ostras, embutidos y queso

Bar de refrescos

Rugby-Weltmeisterschaft – Viertelfinale – Großbildleinwand.

17 Uhr: Wales / Argentinien

21 Uhr: Irland / Neuseeland

Verpflegung: Teller mit Austern, Wurst und Käse

Getränkestand

