Morcenx-la-Nouvelle Réveillon de la Saint Sylvestre Salle des Cigales Morcenx-la-Nouvelle, 1 décembre 2023, Morcenx-la-Nouvelle. Morcenx-la-Nouvelle,Landes Repas traiteur servi à 21h30 – Soirée musicale avec DJ

70€/personne -.

Salle des Cigales

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



Catered meal served at 9:30 pm – Musical evening with DJ

70/person Cena servida a las 21h30 – Velada musical con DJ

70 ¤ por persona Abendessen wird um 21:30 Uhr serviert – Musikalischer Abend mit DJ

