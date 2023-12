Thé Dansant Salle des Charruauds Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Thé Dansant Jeudi 11 janvier 2024, 14h00 Salle des Charruauds

Début : 2024-01-11T14:00:00+01:00 – 2024-01-11T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-11T14:00:00+01:00 – 2024-01-11T18:00:00+01:00 JEUDI 11 JANVIER 14H -18H | SALLE DES CHARRUAUDS

ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE CELESTE

COLLATION PRÉVUE 10 € POUR LES LIBOURNAIS

Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

