Dimanche 31 décembre à 19h – Réveillon solidaire – Fais ton 2024

Repas traiteur

6€ minimum adultes

4€ enfants 6 à 10 ans

Animation musicale Dressing sur place – Vêtements à disposition Inscription du 27 novembre au 22 décembre au 06 78 50 41 98`

Salle des Charruauds 54 rue Max Linder à Libourne Merci d’apporter une boisson non alcoolisée ainsi que vos verres assiettes et couverts ! Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Salle des Charruauds
54 rue Max Linder Libourne
Libourne 33500 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

