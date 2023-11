Super Loto des enfants Salle des Charruauds Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Super Loto des enfants Salle des Charruauds Libourne, 6 décembre 2023, Libourne. Super Loto des enfants Mercredi 6 décembre, 14h00 Salle des Charruauds Pré-inscription en ligne

LE LOTO DES ENFANTS, C’est QUOI ?

C’est un loto spécialement réservé aux enfants! Tu dois être accompagné d’un adulte ( Il peut jouer quand même si tu l’autorises et si il est sympa !)

A partir du CP, tu peux participer au loto des enfants. ET Y’A QUOI à GAGNER ?

Comme les lutins de Libourne sont super sympas, ils nous ont ouvert les portes de leur usine.

Jouets, jeux de société, entrées spectacle, pochettes surprises, bons d’achat, goûters

C’est Noël avant Noël! Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/drole-de-recre/evenements/loto »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/drole-de-recre/evenements/loto »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Gironde, Libourne

