Collecte de sang MSPLA Salle des Charruauds, 20 avril 2023, Libourne. Collecte de sang MSPLA 20 et 21 avril Salle des Charruauds Collecte de sang MSPLA en partenariat avec le rotary club à la salle des Charruauds sur rendez-vous sur : https://efs.link/nMzrw Le Jeudi 20 Avril 9h30-13h30 & 15h-19h

Le Vendredi 21 Avril 10h-13h30 & 15h-19h Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-20T09:30:00+02:00 – 2023-04-20T13:30:00+02:00

2023-04-21T15:00:00+02:00 – 2023-04-21T19:00:00+02:00

