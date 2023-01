Don du sang Salle des Charruauds Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Don du sang 2 et 3 février Salle des Charruauds, 2 février 2023, Libourne. Donnez votre sang, participez à la collecte de sang qui aura lieu les 2 et 3 février salle des Charruauds. Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Actuellement le niveau des réserves de sang est stable et doit le rester, alors n'hésitez pas à relayer largement ce message auprès de vos partenaires-collègues-proches.

Le saviez-vous ?

Dans les situations d’urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d’une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients.

1000 dons par jour sont nécessaires en Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades.

