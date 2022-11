Cap vers l’Emploi ! Pourquoi pas vous ! Salle des Charruauds Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Cap vers l'Emploi ! Pourquoi pas vous !
Mardi 15 novembre, 09h00, 14h00
Salle des Charruauds

Journée organisée dans le cadre de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées.

Salle des Charruauds
54 rue max linder, libourne
Château La Ganne
Libourne 33500
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

Salle des Charruauds, 54 rue Max Linder à Libourne.

Programme :

* 10h à 12h30 & 14h à 16h30 : rencontrez les professionnels (nombreux stands partenaires présents)

* 9h à 10h : relevez des défis sportifs (sur inscription)

* 10h30 à 12h30 : job dating sans CV (sur inscription)

* 14h30 à 16h : conférence sur l’Inclusion

Renseignements et inscriptions auprès de votre conseiller (Mission Locale, PLIE, Cap emploi ou Pôle emploi) ou contacter la Mission Locale au 05 57 51 71 27.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-15T09:00:00+01:00

2022-11-15T16:30:00+01:00

