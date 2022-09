Don du sang Salle des Charruauds Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Don du sang Salle des Charruauds, 13 octobre 2022, Libourne. Don du sang 13 et 14 octobre Salle des Charruauds Venez donner votre sang à Libourne Salle des Charruauds 54 rue Max Linder Libourne Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine Répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien. Le niveau de prélèvement doit donc être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée :

7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges

