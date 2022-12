Mission XY, duo père-fils – Dimanche 5 mars 2023 à Chatenoy-le-Royal 71 Salle des Charmilles Châtenoy-le-Royal Catégories d’évènement: Châtenoy-le-Royal

Saône-et-Loire

Mission XY, duo père-fils – Dimanche 5 mars 2023 à Chatenoy-le-Royal 71 Salle des Charmilles, 5 mars 2023, Châtenoy-le-Royal. Mission XY, duo père-fils – Dimanche 5 mars 2023 à Chatenoy-le-Royal 71 Dimanche 5 mars 2023, 09h45 Salle des Charmilles

Sur inscription. Réduction pour les adhérents AFC de Chalon sur Saône : 40 euros au lieu de 45 euros

Le changement du corps à la puberté : un atelier père-fils pour en parler. Pour les 11-14ans. Salle des Charmilles 26 rue du Bourg 71880 Chatenoy-le-royal Châtenoy-le-Royal 71880 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Mission XY, un atelier d’une journée destiné aux garçons de 11 à 14 ans, accompagnés de leur papa, oncle ou parrain.

Son objectif : aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté et s’émerveiller devant la transmission de la vie.

A l’aide d’une pédagogie originale, ludique et interactive, les garçons apprennent à nommer ces changements, mais surtout à en découvrir toute la richesse : se préparer à la mission amour et vie, qui nécessite connaissance et respect.

Vivre un temps privilégié de complicité pour faciliter les échanges père-fils, telle est l’invitation que vous lance Mission XY.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T09:45:00+01:00

2023-03-05T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenoy-le-Royal, Saône-et-Loire Autres Lieu Salle des Charmilles Adresse 26 rue du Bourg 71880 Chatenoy-le-royal Ville Châtenoy-le-Royal Age minimum 11 Age maximum 14 lieuville Salle des Charmilles Châtenoy-le-Royal Departement Saône-et-Loire

Salle des Charmilles Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatenoy-le-royal/

Mission XY, duo père-fils – Dimanche 5 mars 2023 à Chatenoy-le-Royal 71 Salle des Charmilles 2023-03-05 was last modified: by Mission XY, duo père-fils – Dimanche 5 mars 2023 à Chatenoy-le-Royal 71 Salle des Charmilles Salle des Charmilles 5 mars 2023 Châtenoy-le-Royal Salle des Charmilles Châtenoy-le-Royal

Châtenoy-le-Royal Saône-et-Loire