Sur inscription. Réduction pour les adhérents AFC de Chalon sur Saône : 40 euros au lieu de 45 euros

Le changement de la puberté, le cycle féminin : un atelier mère-fille pour en parler. Pour les 10-14ans. Salle des Charmilles 26 rue du Bourg 71880 Chatenoy-le-royal Châtenoy-le-Royal 71880 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté L’atelier CycloShow est une journée privilégiée destinée aux flles de 10 à 14ans accompagnées de leur maman.

Grâce à une pédagogie originale, ludique et interactive, à l’aide d’un vocabulaire scientifque et poétique, la jeune flle découvrira la beauté du cycle féminin et de la grossesse, ainsi que le sens des règles.

Elle pourra alors vivre plus sereinement les changements de la puberté et grandir dans l’estime d’elle-même.

