Les Castors de l'Erdre : une formidable aventure humaine

Samedi 16 septembre, 10h00
Salle des Castors 8 rue de l'espérance 44300 Nantes

entrée libre, stationnement gratuit,

Notre histoire commence en mai 1951. Quelques années après la guerre, en pleine crise du logement, 59 maisons seront auto-construites pendant 5 ans sur un terrain de 6 hectares, propriété de l'usine des Batignolles. Le Saint-Joseph de Porterie d'alors était encore à la campagne. Alors que l'Est de Nantes ne cesse de grandir, qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, cette cité marqueur de la mémoire ouvrière des Batignolles, demeurerait le symbole vivant d'une émancipation collective ? En se raccrochant à une histoire, un héritage, les habitants des Castors de l'Erdre retracent l'histoire de ce patrimoine vivant transmis depuis 1951 par les pionniers d'une « aventure humaine ».

Présenté sous forme d'expo photo et de promenade dans les rues vous découvrirez comment ce projet ambitieux commencé en 1951 continue à vivre en 2023, transmis depuis plusieurs générations avec toujours la même convivialité et bienveillance intergénérationnelle !

Lotissement des Castors historique de cette aventure à l'aide de :Expo-photos ,video, conférences, Visite du lotissement
Tram ligne 1 arrêt Beaujoire . Bus arrêt roseraie C6 75 ET 115
Parking possible

