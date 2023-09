Conte musical : Caravane Gazelle Salle des Capucins Turenne, 7 octobre 2023, Turenne.

Turenne,Corrèze

Conte musical pour quintette à vent et récitante. Texte de Florence Prieur, musique d’Olivier Calmel.

A 18h à la salle des Capucins. Tarif : 5€, gratuit -12ans.

2023-10-07

Salle des Capucins

Turenne 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Musical tale for wind quintet and narrator. Text by Florence Prieur, music by Olivier Calmel.

At 6pm at the Salle des Capucins. Price: 5?, free for children under 12

Cuento musical para quinteto de viento y narrador. Texto de Florence Prieur, música de Olivier Calmel.

A las 18:00 h en la Sala de los Capuchinos. Entrada: 5 euros, gratuita para menores de 12 años

Musikalisches Märchen für Bläserquintett und Sprecherin. Text von Florence Prieur, Musik von Olivier Calmel.

Um 18 Uhr im Salle des Capucins. Preis: 5?, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren

