Ateliers VITALITE Salle des Capucins Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Ateliers VITALITE Salle des Capucins Saint-Jean-le-Blanc, 11 septembre 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Ateliers VITALITE Lundi 11 septembre, 14h00 Salle des Capucins Au cours de 6 ateliers d’une durée d’environ 2h30, les participants pourront découvrir de manière ludique les clés permettant de préserver capital santé et autonomie.

– PRENDRE SOIN DE SOI

– ACQUÉRIR LES BONS RÉFLEXES DU QUOTIDIEN

– AMÉNAGER SON LOGEMENT Ces ateliers seront proposés à tout public dès 55 ans car il n’est jamais trop tôt pour penser à soi et à son avenir

Renseignements et inscriptions auprès de l’animatrice de la MSA Salle des Capucins 45650 SAINT JEAN LE BLANC Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T14:00:00+02:00 – 2023-09-11T16:30:00+02:00

2023-09-11T14:00:00+02:00 – 2023-09-11T16:30:00+02:00 vitalité seniors Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Salle des Capucins Adresse 45650 SAINT JEAN LE BLANC Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Lieu Ville Salle des Capucins Saint-Jean-le-Blanc

Salle des Capucins Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/